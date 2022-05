HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltgrößte Reisekonzern Tui rechnet nach zwei harten Krisenjahren wieder mit schwarzen Zahlen. Dank der starken Nachfrage nach Urlaubsreisen werde das Tagesgeschäft im laufenden Geschäftsjahr einen signifikanten Gewinn abwerfen, kündigte Vorstandschef Fritz Joussen am Mittwoch in Hannover an. Im Winterhalbjahr bis Ende März reduzierte der Konzern seinen saisontypischen Verlust bereits deutlich, und für den Sommer erwartet Joussen fast so viele Urlauber wie im Vorkrisenjahr 2019. Dabei zeigt er sich sicher: Schnäppchen im Last-Minute-Geschäft werde es diesmal kaum geben.

An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen. Die Tui-Aktie legte bis zur Mittagszeit um mehr als vier Prozent auf rund 2,647 Euro zu. Seit dem Jahreswechsel hat sie damit noch rund zwei Prozent eingebüßt. Das abgelaufene Quartal sei solide ausgefallen, schrieb Branchenexperte Richard Clarke vom Analysehaus Bernstein. Die Entwicklung der Barmittel sollte Bedenken mit Blick auf die Bilanz des staatlich gestützten Konzerns zerstreuen.