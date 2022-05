2,1 Mrd. Euro für Fairtrade-Produkte / Jahrespressekonferenz im Jubiläumsjahr 30 Jahre Fairtrade Deutschland (FOTO)

Köln/Berlin (ots) -



- Umsatzrekord: Wachstumstreiber Rosen, Kakao und Tee; Kaffee-Absätze stabil

- Steigende Kosten in Anbauländern: Politischer Rahmen für existenzsichernde

Löhne und Einkommen nötig

- Jubiläum: 30 Jahre Fairtrade Deutschland - Solidarität, Klima- und

Handelsgerechtigkeit als Prämissen für friedvolle Welt



2,1 Mrd. Euro gaben Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande im vergangenen

Jahr für Fairtrade-Produkte aus, 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das gab der

Verein Fairtrade Deutschland auf seiner Jahrespressekonferenz (https://www.fairt

rade-deutschland.de/service/presse/jahrespressekonferenz-2021-22) in Berlin

bekannt. "Der Umsatzrekord ist ein starkes Zeichen in schwierigen Zeiten",

erklärte Vorstandsvorsitzender Dieter Overath . "30 Jahre nach Gründung des

Fairtrade-Siegels in Deutschland zeigt das: Der faire Handel ist krisenrobust

und macht zugleich Menschen in den Anbauländern robuster gegen Krisen." Durch

ihre Verkäufe von Fairtrade-Produkten auf den deutschen Markt erhielten

Produzentenorganisationen allein 40 Mio. Euro an Fairtrade-Prämien - ein

Aufschlag, der zusätzlich zu den Erzeugerpreisen bezahlt wird.