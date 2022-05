Auf der Startbahn Richtung Mehrweg / RECUP beginnt Testphase am Flughafen Frankfurt (FOTO)

München/Frankfurt (ots) - Der Flughafen Frankfurt, Deutschlands größter Airport,

startet mit dem Mehrwegsystem RECUP in ein Pilotprojekt - und damit in eine

Reise Richtung Nachhaltigkeit.



Anfang diesen Monats startete die dreimonatige Pilotphase mit dem Mehrwegsystem

RECUP am Flughafen Frankfurt. Der Flughafenbetreiber, die Fraport AG, und ihre

Gastronomie-Mieter gehen damit einen wichtigen Schritt hin zu weniger

Verpackungsmüll und mehr Nachhaltigkeit an Flughäfen. "Mit RECUP möchten wir die

Akzeptanz eines übergeordneten Mehrwegpfandsystems testen. Wir sind sehr

glücklich, dass wir alle Mieter des Flugsteigs A für das Projekt gewinnen

konnten ", erklärt Daniel Gemander, Senior Key Account Manager Food & Beverage

der Fraport AG.