Miele setzt im Kundenservice auf Wasserstofftransporter von Opel / Erster elektrischer Vivaro-e HYDROGEN im Rhein-Main-Gebiet im Einsatz / Wichtiger Baustein zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele (FOTO)

Gütersloh (ots) - Nach ersten erfolgreichen Tests mit batteriegetriebenen

Kundendienst-Transportern setzt Miele, der weltweit führende Premiumanbieter für

Haus- und Gewerbegeräte, nun auch auf Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb. Der bei

Opel in Rüsselsheim gefertigte Vivaro-e HYDROGEN mit Brennstoffzelle besitzt ein

Ladevolumen von bis zu 6,1 Kubikmetern und 960 Kilogramm Nutzlast. Nach der

Testphase wird der Transporter jetzt an die individuellen Anforderungen des

Miele-Kundendienst angepasst, um im Anschluss Servicefahrten im

Rhein-Main-Gebiet zu übernehmen.



"Um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, wollen wir alle Technologien

betrachten, die auf dem Markt zur Verfügung stehen. Deshalb spielt für uns auch

das Thema Wasserstoff eine zentrale Rolle, etwa für unseren

Kundendienst-Fuhrpark", erklärt Hans Krug, Senior Vice President Procurement der

Miele Gruppe. Mit dem Opel Vivaro-e HYDROGEN kann Miele zukünftig auch den

Servicetechnikerinnen und Servicetechnikern eine umweltfreundliche Alternative

bieten, die ihr Fahrzeug über Nacht an der Straße parken müssen und über keine

eigene Elektroladesäule verfügen, um morgens mit dem aufgeladenen Fahrzeug zum

Kunden oder zur Kundin zu fahren.