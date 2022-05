BERENBERG stuft Wacker Neuson auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Baumaschinenhersteller habe mit dem Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzungen übertroffen und einen ehrgeizigen, aber erreichbaren Ausblick gegeben, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben