UniDoc unterzeichnet endgültige Vereinbarung über die Bereitstellung von Telegesundheitsdiensten in Nigeria

Vancouver, BC – 11. Mai 2022 – UniDoc Health Corp. („UniDoch Health“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3C87U – CSE: UDOC – ISIN: CA90468F1027), ein Innovator im Bereich der Telemedizin, freut sich bekannt zu geben, dass es einen endgültigen Rahmenvertrag über die Bereitstellung von Geräten und Dienstleistungen (der "Vertrag") mit Northern Pacific Global Investment Services Limited ("der Partner") abgeschlossen hat, um Telemedizin-Dienste in der Republik Nigeria anzubieten.

Gemäß der Vereinbarung hat das Unternehmen einen Rahmenvertrag für das Leasing bestimmter telemedizinischer Geräte und die Lizenzierung der zugehörigen Software, einschließlich der Virtual Care Solutions Model ("VCSM")-Kioske, an den Partner für monatliche Servicegebühren abgeschlossen. Das VCSM ist eine firmeneigene, anpassbare und umfassende Telemedizinlösung, die derzeit von der Gesellschaft entwickelt wird und eine Reihe von physischen Produkten, webbasierten Diensten und Analysetools sowie den Zugang zu dem sich entwickelnden Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern, Apotheken und Krankenhäusern der Gesellschaft integrieren soll.

Das Unternehmen und der Partner haben sich im Rahmen der Vereinbarung auf eine Erstausstattung mit VCSM-Kiosken und ein Mindestabonnementmodell geeinigt. Der Partner geht davon aus, dass diese Kioske an Standorten in der gesamten Republik Nigeria aufgestellt werden. Die Vereinbarung sieht eine anfängliche Mindestanzahl von 250.000 Patienten-Abonnenten vor und hat einen Wert von bis zu 22,5 Millionen US-Dollar über die fünfjährige Laufzeit der Vereinbarung, basierend auf der anfänglichen Anzahl der Kioske. Die Vereinbarung sieht auch eine Erweiterung auf 1.000.000 Patientenabonnenten mit zusätzlichen Kiosken vor, was einem möglichen Wert von bis zu 90 Millionen US-Dollar über die fünfjährige Laufzeit der Vereinbarung entspricht. Die Lieferung der ersten VCSM-Kioske und die Einrichtung zusätzlicher Kioskstandorte sind abhängig von der Vermarktung des VCSM-Kiosks durch das Unternehmen, dem Abschluss erfolgreicher Standortstudien durch beide Parteien und anderen üblichen Bedingungen. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung befindet sich der VCSM-Kiosk noch in der Entwicklung durch das Unternehmen und hat noch keine Einnahmen generiert. Es gibt keine Garantie dafür, dass UniDoc im Rahmen der Vereinbarung Servicegebühren erhält oder dass das VCSM überhaupt Einnahmen generiert.