Das große Potenzial in der Blockchain-Technologie liegt auch darin, dass sie fast alle Branchen beeinflussen kann. Einen großen Stellenwert nimmt sie schon jetzt bei Vermögenswerten und vor allem digitalen Vermögenswerten ein. Dieser ist so groß, dass man sogar von einem neuen Zeitalter für Vermögenswerte sprechen kann. In dieser Branche schätzen rund 80 Prozent der Befragten Blockchain für die Entwicklung wichtig bis sehr wichtig. Das ergab die Studie „Global Blockchain Survey 2021“ von Deloitte. Mehr als drei Viertel sehen ihr Geschäftsmodell in Gefahr, wenn sie sich nicht rechtzeitig mit der Nutzung der Blockchain-Technologie auseinandersetzen. Das ist auf den Aufbau von neuen Produkten und Dienstleistungen und erschließbare Optionen zurückzuführen, welche Blockchain möglich macht. Unternehmen wie Marathon Digital (ISIN: US5657881067), Riot Blockchain (ISIN: US7672921050) und die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91) sind unmittelbar mit der Blockchain-Technologie verbunden – und auch von dieser abhängig. Es gibt aber auch zahlreiche Unternehmen, welche Blockchain in ein attraktives und innovatives Geschäftsmodell eingegliedert haben. Das ist auch viel alle Investoren spannend.

Attraktive Aktien: Diese Unternehmen nutzen die Blockchain-Technologie

Linus Digital Finance (ISIN: DE000A2QRHL6): Ein innovatives FinTech aus Berlin, welches im Jahr 2016 gegründet wurde und frisch an der Börse ist. Mit einer digitalen Plattform ermöglicht es Linus professionellen und institutionellen Anlegern wie auch anspruchsvollen Privatanlegern, sich an Immobilieninvestments zu beteiligen - und zwar auf moderne Weise. Das Unternehmen setzt dabei auch auf die Blockchain-Technologie, wodurch erstmals (semi-)professionellen Anleger ihr Co-Investment auf der Ethereum-Blockchain über ein tokenisiertes Treuhandverhältnis abschließen können. Durch ein Projekt rund um den prestigeträchtigen Access Tower in Frankfurt will Linus die Akzeptanz der Blockchain-Technologie in der Zielgruppe testen und stärken.