Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.05.2022

Kursziel: 26,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Starker Jahresauftakt mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten

APONTIS hat gestern erfreuliche Q1-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele 2022 bestätigt.



Starkes Umsatzwachstum i.H.v. 31,2% yoy: Die Erlöse stiegen in Q1/22 um 31,2% yoy auf 14,3 Mio. Euro deutlich an. Maßgeblicher Umsatztreiber war erneut der Single Pill-Umsatz, der sich um sehr erfreuliche 40,2% yoy auf 8,7 Mio. Euro erhöhte. Besonders stark wuchsen die Erlöse von Atorimib (+71% yoy), Tonotec (+50% yoy) sowie Tonotec HTC (+31% yoy). Bei Caramlo ging der Umsatz um 29% yoy aufgrund erhöhten Wettbewerbs zurück. Das zweite Segment Co-Marketing wuchs aufgrund der erst im April 2021 geschlossenen Vereinbarung mit AstraZeneca zur Co-Promotion von Trixeo um 13% yoy auf 4,8 Mio. Euro. Im Bereich Sonstiges erzielte APONTIS eine Verdopplung der Erlöse von 0,4 auf nun 0,8 Mio. Euro. Dies ist primär auf den kompletten Verkauf der Vorräte von gynäkologischen Produkten zurückzuführen, da APONTIS sich von diesem Randgeschäft getrennt hat.



Deutlich überproportionale Ergebnisentwicklung: Auf Ergebnisebene ging die Bruttomarge leicht um 2,2%-Punkte auf 62,7% zurück, was größtenteils am veränderten Vertriebsmodell für Ulunar (Novartis) liegt. Das EBITDA hingegen verbesserte sich um 162,3% yoy deutlich überproportional auf 2,4 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 17,1%). Neben der starken Topline-Entwicklung profitierte APONTIS hierbei auch durch einen positiven Einmaleffekt durch den bereits genannten Verkauf von Gynäkologie-Produkten (0,6 Mio. Euro). Erwähnenswert ist zudem, dass APONTIS diese Ergebnisverbesserung trotz erhöhter Wachstumsinvestitionen (+0,7 Mio. Euro in Marketing und Vertrieb) sowie um 0,1 Mio. Euro gestiegene Admin-Kosten erreichte. Infolge der Fortschritte bei der Profitabilität sowie positiver Working Capital-Effekte erhöhte sich auch der operative Cashflow deutlich auf 3,7 Mio. Euro (Vj.: -1,4 Mio. Euro) sowie die liquiden Mittel auf 32,2 Mio. Euro (31.12.: 29,8 Mio. Euro).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 26,00 Euro