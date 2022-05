BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat zu Jahresbeginn Fortschritte bei seiner kostspieligen Privatkundenoffensive gemacht. Im Tagesgeschäft und auch unter dem Strich fallen bei den Berlinern wegen hoher Investitionen in Wachstum und Werbung weiter Verluste an, aber neben dem starken Umsatzplus legte zuletzt auch der Bruttogewinn je verkauftem Auto an Privatkunden zu. Die zuletzt desolat gelaufene Aktie war am Mittwoch gefragt.

Der Kurs des im Kleinwerteindex SDax gelisteten Papiers gewann gegen Mittag rund 5,5 Prozent auf 8,02 Euro. Für die Anleger dürfte das aber nur ein schwacher Trost sein, denn im laufenden Jahr steht noch ein Minus von fast 60 Prozent zu Buche. Nach dem Börsengang im Februar 2021 hatte die Aktie im darauffolgenden Monat auf ihrem Rekordhoch sogar 52,74 Euro gekostet. Doch inzwischen ist das Unternehmen an der Börse noch 1,7 Milliarden Euro wert.