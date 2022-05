Locus ernennt Ranadheer Velamuri zum Senior Vice President of Engineering

SAN FRANCISCO, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Locus, eine Order-to-Delivery-Versandverwaltungsplattform für hervorragende Logistik auf der letzten Meile, hat Ranadheer Velamuri als Senior Vice President - Engineering in das Führungsteam aufgenommen. Unter seiner Leitung wird Locus sein Technologieteam umgestalten, um seine führenden, unternehmensgerechten Lösungen für die letzte Meile zu erweitern und weiterzuentwickeln.

Velamuri verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Aufbau von Technologie und Technologieteams für Unternehmen in den Bereichen Logistik, Werbung, Einzelhandel, E-Commerce und Daten. In seiner vorherigen Position baute er die Fulfillment-Plattform im Einzelhandelsgeschäft von Tesco auf, indem er neue Kundenangebote einführte und bestehende Plattformen überarbeitete. Als erfahrener Technologieführer hat Velamuri Teams aufgebaut und geleitet, die Produktplattformen von Grund auf neu entwickelt und Technologieaktualisierungen für führende Unternehmen durchgeführt haben. Zuvor hatte er Führungspositionen bei eBay, Microsoft, Yahoo, Oracle, Rakuten und Deloitte in Indien, den USA, Asien und Japan inne.