Top Snack des Jahres - Kesselchips "Ketchup ROB´s" bei Kaufland (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Ob Sour Cream, Sweet BBQ oder Angry Apple - mit seinen zum

Teil ausgefallenen Chips-Kreationen hat Influencer CrispyRob in den vergangenen

Monaten nicht nur seine (Chips)-Fans immer wieder begeistert. Nun erweitert

CrispyRob das Chips-Sortiment nach den Wünschen seiner Community um die Sorte

Ketchup. Die neue Limited Edition der Kesselchips ist zunächst exklusiv in allen

Kaufland-Filialen deutschlandweit erhältlich. Für seine ROB´s Chips wurde der

Influencer zuletzt von der Rundschau für den Lebensmittelhandel mit dem Award

"Top Snack des Jahres" gekürt.



"Nach der erfolgreichen Halloween-Edition von CrispyRob bieten wir mit der neuen

Geschmacksrichtung Ketchup ein weiteres ausgefallenes Influencer-Produkt an. Um

unseren Kunden die Entstehung der neuen Chips-Sorte humorvoll zu erklären, ist

in Zusammenarbeit mit CrispyRob ein Social-Media-Clip entstanden", sagt

Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland.