HAVN Life sichert sich Liefervereinbarung mit Atman Retreats

Diese neue Partnerschaft sieht den Vertrieb der vom Unternehmen produzierten standardisierten, psilocybinhaltigen Pilze natürlichen Ursprungs für den therapeutischen Einsatz bei Atman Retreats in Jamaika vor

11. Mai 2022 - Vancouver, British Columbia – HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das „Unternehmen“ oder „HAVN Life“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen und der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten widmet, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Lieferpartnerschaft (die „Lieferpartnerschaft“) mit Atman Retreat, einem Retreat-Zentrum, das Menschen die Erfahrung des therapeutischen Nutzens von Psychedelika näherbringt, eingegangen ist. Ziel ist, das Potenzial von Heilung, Transformation und transzendentaler Erfahrung nutzbar zu machen.

Im Rahmen der Lieferpartnerschaft beliefert HAVN Life Atman mit natürlich gewonnenem Psilocybin, das während der von Atman Retreat im Einklang mit der örtlichen und internationalen Behandlungspraxis durchgeführten Programme zum Einsatz kommt. HAVN Life wird Atman von seinem Betrieb in Jamaika aus beliefern, wo die Pilze nach den GACP-Kriterien angebaut und in einer GMP-konformen Anlage im Einklang mit der guten Herstellungspraxis verarbeitet werden. Das gelieferte Produkt garantiert im Vergleich zu alternativen heimischen Anbietern eine größere Konsistenz und eine exaktere Dosierung sowie eine bessere Qualitätskontrolle.

Die ersten Lieferungen an Atman sind für Mai 2022 geplant, um bereits geplante Retreats zu unterstützen.

„Unsere Lieferpartnerschaft mit Atman Retreat ist ein logisches Zusammenspiel“, sagt Dr. Ivan Casselman, Chief Psychedelic Officer von HAVN Life. „Seit einem Jahr arbeitet HAVN Labs an der Entwicklung eines Systems zur weltweiten Versorgung mit Psilocybin-Pilzen und verwandten Produkten. Zusätzlich zu unseren heimischen Partnerschaften mit Hypha Wellness und dem GMP-konformen Hersteller P.A. Benjamin sind wir auch sehr an einer Förderung von und Zusammenarbeit mit anderen Psychedelika-Unternehmen in Jamaika interessiert, denn wir glauben, dass dieser Bereich großes Potenzial hat“, fügt er hinzu.