Patriot Battery Metals schließt den Claim-Transfer ab und wird zum offiziellen registrierten Titelinhaber einer hundertprozentigen Beteiligung an der Liegenschaft Corvette

Vancouver, BC, Canada – 11. Mai 2022 – Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot) (CSE: PMET) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, den Erhalt der offiziellen Bestätigung des Quebec Ministry of Energy and Natural Resources (das „MERN“) bekanntzugeben, dass alle ausstehenden Transfers von Besitzrechten an Konzessionen in der Liegenschaft Corvette abgeschlossen sind, und das Unternehmen jetzt offiziell der registrierte Titelinhaber (hundertprozentige Beteiligung) aller 417 Konzessionen in der Liegenschaft Corvette (die „Liegenschaft“) ist.

Das Unternehmen gab am 15. Februar 2022 die Konsolidierung der Konzessionsgruppen, die jetzt die Liegenschaft Corvette darstellen, durch mehrere Akquisitionen als auch durch direkte Absteckung bekannt. Die Liegenschaft Corvette besteht jetzt aus 417 zusammenhängenden Konzessionen über insgesamt 21.357 Hektar und umfasst mehr als 50 Kilometer Streichenlänge des Grünsteingürtels La Grande, der als reich an Lithiumpegmatit, Gold und Grundmetalle gilt. Das Registrierungsverfahren dauerte mehrere Monate. Jetzt ist Patriot Battery Metals Inc. jedoch offiziell durch MERN als der hundertprozentige, registrierte Titelinhaber der Liegenschaft Corvette eingetragen.

CEO des Unternehmens, President und Director Blair Way, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, die offizielle Dokumentation über den hundertprozentigen Besitz von mehr als 200 Quadratkilometern in der Liegenschaft Corvette erhalten zu haben. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir in einer sicheren Jurisdiktion wie der Provinz Quebec tätig sind und hundertprozentiges Vertrauen in unseren Titelbesitz haben können“.

Marketing-Dienstleistungsvereinbarung mit Red Cloud

Das Unternehmen gab außerdem die Beauftragung von Red Cloud Financial Services mit Marketing-Dienstleistungen bekannt. Gemäß der Vereinbarung erhält Red Cloud eine monatliche Gebühr von 10.000 Dollar für Marketing-Dienstleistungen, beginnend ab 16. Mai 2022 für einen Zeitraum von zunächst sechs Monaten. Die Vereinbarung kann sich danach automatisch von Monat zu Monat nach Option des Unternehmens verlängern. Red Cloud wird Patriot Battery Metals Inc in allen Bereichen seiner Marketingstrategie unterstützen und Dienstleistungen wie die Organisation und Verwaltung von Road Shows, die Erstellung von Marketingmaterial, Unterstützung im Umgang mit sozialen und traditionellen Medien und bei der Erstellung von Video-Content zur exklusiven Verwendung auf Red Cloud-TV erbringen.