Sparkassen-Kreditbasket XVIII erfolgreich aufgestockt

Frankfurt am Main (ots) - Wachsende Bedeutung des Kreditpoolings in Zeiten

wirtschaftlicher Unsicherheit



Der Sparkassen-Kreditbasket XVIII (S-KB XVIII 2021) ist am 11.05.2022

erfolgreich aufgestockt worden. Das Volumen konnte mit dem sogenannten zweiten

Einbringungstermin bei einer deutlichen Überzeichnung um den Maximalbetrag von

20 Prozent des Startvolumens gesteigert werden, das entspricht einer Erhöhung um

70 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 420,4 Mio. Euro.



Durch die Aufstockung des Portfolios sank der Anteil der größten Adresse auf

1,19 Prozent (vorher 1,43 Prozent). Der Anteil der großen Adressen ab 5 Mio.

Euro Absicherungssumme ging auf 14,3 Prozent des Portfolios zurück - den besten

Wert seit der Auflage des ersten bundesweiten Kreditbaskets im Jahr 2007. Die

Portfoliostruktur ist damit noch granularer und deutlich diversifizierter. Von

den 34 Sparkassen, die den zweiten Einbringungstermin genutzt haben, waren acht

zum Start noch nicht dabei, so dass sich die Gesamtzahl der teilnehmenden

Institute auf 62 erhöht.