BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Cem Özdemir setzt sich angesichts angespannter Getreidemärkte wegen des Ukraine-Krieges dafür ein, EU-weite Vorgaben für den Wechsel von Ackerpflanzen zu verschieben. "Damit könnten unsere Bauern mehr Weizen produzieren", sagte er den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft und der "Stuttgarter Zeitung"/"Stuttgarter Nachrichten" (Mittwoch). "Andernfalls könnte schon bei dieser Herbstaussaat nicht mehr Weizen auf Weizen angebaut werden", erklärte der Grünen-Politiker. Der Bauernverband begrüßte die Pläne, denen aber weitere folgen müssten.

Konkret geht es um 2023 greifende EU-Vorgaben, wonach der Anbau derselben Ackerpflanze zwei Jahre in Folge auf derselben Fläche zum Bodenschutz grundsätzlich nicht mehr möglich ist. In der Regel müsste dann nach Weizen im Folgejahr etwa Mais oder Raps angebaut werden. Infolge des Krieges in der Ukraine, die ein wichtiger Weizenexporteur ist, sind die internationalen Märkte angespannt, und die Preise steigen. Zudem gehen Energie- und Düngerkosten hoch.