Banxa lanciert direkte Cash-to-NFT-Checkout-Lösung für den NFT-Markt

- Banxa steigt mit seinem neuen Checkout-Tool für den Kauf von NFT mit Fiatwährung in den 17 Milliarden US-Dollar schweren NFT-Markt (1) ein; der Markteinstieg erfolgt über den führenden NFT-Marktplatz Atomic Hub.

- Im April wurden Abkommen mit einer Reihe wichtiger neuer Partner, darunter auch BitForex, Umbria und CoinTiger, unterzeichnet.

- Es wurden 5 neue Coins und Blockchains, darunter auch HBAR, LUNA und WAXP, aufgenommen.

- Der Gesamttransaktionswert (TTV) in Höhe von 79 Mio. AUD (56 Mio. USD) entspricht den Marktvolumina.

TORONTO und MELBOURNE, 11. Mai, 2022 - BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00) („Banxa“ oder das „Unternehmen“) gibt die Markteinführung seines neuen Produkts Fiat-to-NFT-Checkout gemeinsam mit seinem Partner Atomic Hub, dem führenden Marktplatz für Non-Fungible Token (NFT), bekannt. Der NFT-Verbrauchermarkt hat in den letzten 12 Monaten ein rasantes Wachstum hingelegt, und Banxa ist mit dieser Produkteinführung in der Lage, sich an diesem Wachstumsmarkt zu beteiligen. Das globale Partnernetzwerk des Unternehmens erhält damit Zugang zu Millionen von Endverbrauchern, die NFTs möglichst einfach mittels Kreditkarte kaufen möchten.

Diese Produkteinführung erfolgte in Kooperation mit Atomic Hub - dem führenden „Play-to-Earn“-NFT-Marktplatz und Anbieter von bedeutenden Kollektionen wie Atari, Hasbro and Hot Wheels. Banxa verfügt über eine auf der Blockchain WAX aufgebaute Infrastruktur (WAX ist als klimaneutral zertifiziert und gilt als leistungsfähigste API-fähige Blockchain mit den schnellsten E-Commerce-Transaktionen) und ist daher überzeugt, dass hier die erste von zahlreichen Partnerschaften im Ökosystem geschaffen wurde, mit denen Reibungsverluste bei NFT-Käufen verringert werden sollen. Das Umsatzwachstum im NFT-Bereich ist im Jahr 2021 auf über 17 Mrd. USD angestiegen und der Markt für nutzenorientierte NFTs boomt – damit sind NFTs rasch zu einem wesentlichen Bestandteil des Web3-Ökosystems geworden.