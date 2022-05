LG Energy Solution stellt neue ESS Produkte / auf der ees Europe 2022 in München vor (FOTO)

München (ots) - LG Energy Solution, ein globaler Hersteller fortschrittlicher

Lithium-Ionen-Akkus, verkündete am Mittwoch die Einführung zweier neuer ESS

Produkte auf Europas größter und internationalster Fachmesse für Batterie- und

Energiespeichersysteme. Die ees Europe findet vom 11. bis 13. Mai auf dem

Messegelände in München statt und zeigt erstklassige elektrische

Energiespeichersysteme aus aller Welt. Das Motto von LG Energy Solution für

dieses Event lautet: "The next level of flexibility ("das nächste Level von

Flexibilität")", welches perfekt zur innovativen Linie von Batterieprodukten

passt, zu der auch der RESU FLEX für Haushalte und die neue containerbasierte

ESS Lösung, ein komplettes, netzbasiertes ESS System, gehören.



Die RESU FLEX ist eine hochflexible Heimbatterie, die in bis zu 36

Systemkonfigurationen kombiniert werden kann und den Kunden so größere Freiheit

bietet. Das bequeme modulare Konzept ist ideal für Hausbesitzer, denn es ist

unendlich erweiterbar: Nutzer können nach Belieben Batteriemodule hinzufügen

oder entfernen, je nach individuellem Energieverbrauch ihrer Haushalte. Das

luxuriöse Design des Produkts, welches entweder für die Wandmontage oder als

Standmodell erhältlich ist, harmonisiert mit dem Interieur des jeweiligen Heims.

Die RESU FLEX bietet ebenfalls verbesserte Sicherheitseigenschaften,

einschließlich einer Smartphone-App, welche dem Nutzer das Überprüfen des

Batteriestatus in Echtzeit ermöglicht.