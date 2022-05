BPI-Unternehmertag Krisensichere Arzneimittelversorgung braucht Stabilität und Investitionen (FOTO)

Berlin (ots) - Krieg, Corona, Klima: Krisen wohin man blickt. Gleichzeitig

verschärfen geplante Spargesetze und weitere Regulierung die angespannte

Versorgungssituation mit Arzneimitteln und Medizinprodukten. "Was wir jetzt

brauchen, sind gemeinsame Lösungen, damit es nicht zu Versorgungsproblemen

kommt", sagt der BPI-Vorsitzende Dr. Hans-Georg Feldmeier in der Eröffnungsrede

des 36. Unternehmertages des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V.

(BPI). "Bei der Verteidigung und Sicherheit wurde jahrelang zu wenig investiert

und eher rückgebaut. Im gleichen Maße wurde die ortsgebundene europäische und

deutsche Arzneimittelproduktion durch Rabatte und Reformen kaputtgespart. Oft

ist es gerade noch gut gegangen, aber wir müssen uns heute und nicht morgen für

weitere Krisen wappnen."



"Steigende Energiekosten, fragile Lieferketten und nie dagewesene Preis- und

Verfügbarkeitsturbulenzen bestimmen derzeit die Pharmabranche", sagte der

BPI-Vorsitzende Dr. Hans-Georg Feldmeier in Berlin. "Die Zeitenwende ist

greifbar. Wir müssen uns von den seit Jahren bestehenden Abhängigkeiten endlich

lösen. Deshalb brauchen wir eine europäische Industrie, die Arzneimittel nicht

nur entwickelt und vertreibt, sondern auch vor Ort produziert - ohne auf die

Vorteile der Globalisierung zu verzichten. Dafür braucht es kluge Ideen."