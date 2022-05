va-Q-tec setzt zweistelligen Wachstumskurs fort und bestätigt die Guidance für das Jahr 2022



va-Q-tec hat gestern die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Diese lagen umsatzseitig im Rahmen unserer Prognose, ergebnisseitig hingegen unter unserer Erwartung.



Deutliches Wachstum im Dienstleistungs- & Systemesegment: va-Q-tec konnte in Q1 erneut eine deutliche zweistellige Steigerung der Erlöse um 25,0% yoy auf 28,0 Mio. Euro erzielen (MONe: 27,7 Mio. Euro). So verzeichnete insbesondere das Segment "Dienstleistungen" im Zuge des Flottenausbaus und des Momentums bei der Neukundengewinnung in 2021 (+800 Container) ein signifikantes Wachstum um 48,1% yoy auf 13,1 Mio. Euro. Ähnlich dynamisch hat sich das Geschäft der "Systeme" mit einem Wachstum von 29,8% yoy auf 8,8 Mio. Euro entwickelt. Neben der Impfstoff-Distribution sorge insbesondere ein starkes Vermietungsgeschäft kleinerer Thermoboxen für Transporte auf der "letzten Meile" für die deutliche Steigerung. Das Geschäft "Produkte" verzeichnete hingegen einen Umsatzrückgang von 12,8% yoy bzw. 5,5 Mio. Euro. Allerdings war dieser Bereich im Vorjahr durch eine Sonderkonjunktur (Einführung von neuen Energie-Effizienzlabels für Haushaltsgeräte; "Stay-at-Home"-Trends) positiv begünstigt, sodass hier nicht von einem nachhaltigen Trend auszugehen ist. Darüber hinaus verdeutlicht der abnehmende Anteil des Corona bezogenen Umsatzes (Corona-related-Business Q4/21: 34,9% vs. Q1/22: 20,0%) die vielfältigen Anwendungsfelder des Unternehmens, was wir vor dem Hintergrund eines abflachenden Pandemie-Geschehens als positiv erachten.

Ergebnis durch gestiegene Transport- und Logistikkosten belastet: Mit einem erzielten EBITDA von rund 3,9 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 13,8%) wurden unsere Erwartungen deutlich verfehlt (MONe: 5,0 Mio. Euro; Marge: 17,9%). So schlagen die signifikant gestiegenen Transport- und Logistikkosten deutlich stärker zu Buche als von uns antizipiert. Auch die weiter voranschreitende internationale Expansion in Indien und Brasilien stellt eine Sonderbelastung in Q1 dar (MONe: 0,3 Mio. Euro).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 31,00 Euro



