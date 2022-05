München (ots) - Ex-Fußballprofi Mario Gomez investiert in das Food-Tech Start-up

Organic Garden und trifft dort auf einen alten Weggefährten: den früheren Koch

der Deutschen Fußballnationalmannschaft Holger Stromberg.



Gemeinsam mit seinen Gründerkollegen Martin Wild und Martin Seitle will

Stromberg die Ernährung revolutionieren. Kurze Transportwege, naturgesunde

Landwirtschaft, transparente Prozesse und die ganzheitliche Verwertung von

Lebensmitteln: Die Ernährungspioniere von Organic Garden denken die

Wertschöpfungskette von Anfang bis Ende und von firmeneigenen Farmen bis auf den

Teller der Konsumenten. Dank Holger Stromberg (1995 im Alter von 23 Jahren

Deutschlands jüngster Sternekoch) gesellt sich bei allen Organic

Garden-Produkten und -Speisen zum guten Gewissen noch der 'gute Geschmack' - ein

Konzept, das auch Mario Gomez überzeugt hat.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eine SMS bringt die beiden wieder zusammenGomez kennt Stromberg seit dessen Zeit als Ernährungsberater und Koch derDeutschen Fußballnationalmannschaft. Dass sich die beiden aber nun erneut überden Weg liefen, war reiner Zufall: "Ich habe Fotos von Holger auf Social Mediagesehen. Er sah viel gesünder - und jünger - aus als früher. Also schrieb ichihm genau das per SMS", sagt Gomez lachend. Auf diese erste Nachricht folgtenmehrere Treffen, in denen Stromberg erzählte, wie er sein Ernährungskonzept inden letzten Jahren weiterentwickelt und in diesem Zuge auch sein eigenesEssverhalten konsequent umgestellt hatte. Natürlich sprachen die beiden auchüber Organic Garden. Mit den Co-Gründern Seitle und Wild hatte Stromberg Partnergefunden, die Ernährung ebenfalls neu und ganzheitlich denken wollen:hervorragend im Geschmack und dabei immer regional, nachhaltig, gesund fürMensch und Natur.Die eigene Motivation, Teilhaber zu werden, beschreibt Gomez wie folgt: "Beijedem Gespräch und jedem Bissen in ein neues Organic Garden-Produkt habe ichgemerkt, dass ich meinem persönlichen Ziel, mich besser zu ernähren, endlichnäher komme. Für mich ist der Geschmack ausschlaggebend. Da geht es mir wie denmeisten Menschen. Essen muss lecker, gesund und ganz oft schnell verfügbar sein.Das alles bietet mir Organic Garden: Ich kann einfach genießen und mich daraufverlassen, dass es gesund für mich und unseren Planeten ist. Ich sehe in OrganicGarden enormes Zukunftspotenzial und es ist großartig, Teil dieser Veränderungin der Ernährungsbranche zu sein."Auch Holger Stromberg freut sich, dass er und Gomez nach der gemeinsamen Zeitbeim DFB jetzt wieder zusammengekommen sind: "Mario nicht nur als Kunden undFan, sondern auch als Investor gewonnen zu haben, zeigt mir, dass wir mit