Wichtige neue Initiativen werden auf der ersten Green Hydrogen Global Assembly vorgestellt

BARCELONA, Spanien, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die Green Hydrogen Organisation freut sich, die allererste Green Hydrogen Global Assembly und Ausstellung anzukündigen, die am 17. und 18. Mai 2022 in Barcelona stattfinden wird. Für die Versammlung, auf der wichtige Ankündigungen gemacht und bedeutende Vereinbarungen getroffen werden, um die Sicherheit der Versorgung mit grüner Energie in Europa und darüber hinaus voranzubringen, sind Presseausweise erhältlich.

Auf der Versammlung werden bahnbrechende neue Initiativen ins Leben gerufen, darunter die Ankündigung der Kampagne „100 by 2030", des Green Hydrogen Standards, der Green Hydrogen Contracting for People and Planet Guidance, der Africa Green Hydrogen Alliance und des COP27 Call to Action. Einzelheiten zu diesen neuen ehrgeizigen Programmen werden auf der Versammlung bekannt gegeben.

Die Green Hydrogen Global Assembly wird von der stellvertretenden spanischen Ministerpräsidentin und Ministerin für den ökologischen Wandel, Teresa Ribera, und dem Vorsitzenden der Green Hydrogen Organisation und ehemaligen australischen Premierminister Malcolm Turnbull gemeinsam ausgerichtet.

Zu den Rednern von staatlichen Regierungen gehören die stellvertretende spanische Ministerpräsidentin Teresa Ribera, der omanische Minister für Energie und Mineralien Dr. Mohammed Hamad Al Rumhy, der argentinische Minister für produktive Entwicklung Dr. Matias Kulfas, der südafrikanische Minister der Präsidentschaft Mondli Gungubele, der kolumbianische Minister für Bergbau und Energie Diego Mesa Puyo, der marokkanische Minister für Investitionen Machine Jazouli, der indonesische Minister für Energie und mineralische Ressourcen Arifin Tasrif. Außerdem werden Videoansprachen des kolumbianischen Präsidenten Ivan Duque, des US-Sondergesandten des Präsidenten für Klimafragen John Kerry und des chinesischen Sondergesandten für Klimawandel Xie Zhenhua zu hören sein.