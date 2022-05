Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von First Tin halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen First Tin im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen First Tin und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal First Tin die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für ihrer Berichterstattung vergütet.

Wir sprachen mit CEO Thomas Bünger anlässlich dessen Rückkehr vom Taronga-Projekt in Australien und ließen uns auf den aktuellen Stand bringen, auch was die Aktivitäten hier in Deutschland angeht.

First Tin ( WKN A3CWWW / Symbol 1SN ) entwickelt gleich zwei fortgeschrittene Zinnprojekte – in Sachsen und New South Wales – mit potenziell hoher Gewinnspanne – und das genau zur richtigen Zeit. Denn das weltweit wachsende Interesse an erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen wird in den kommenden Jahren absehbar zu einer Verknappung des Zinnangebots führen, wie Branchendienste berichten.

CEO-Interview mit Thomas Bünger von First Tin, nach seiner Rückkehr vom Taronga-Projekt in Australien.

