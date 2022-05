(neu: Mit Verlängerung der österreichischen Grenzkontrollen)

BERLIN (dpa-AFX) - Österreich will in den anstehenden Verhandlungen für eine Reform der Regeln im Schengen-Raum durchsetzen, dass an den EU-Binnengrenzen temporäre Kontrollen möglich bleiben. Solche Kontrollen müssten "im Bedarfsfall" auch künftig erlaubt sein, sagte Innenminister Gerhard Karner am Mittwoch beim Europäischen Polizeikongress in Berlin. Die Staaten des Schengen-Raums bräuchten einen "robusten Außengrenzschutz" - "damit wir eben auch in Zukunft die Reisefreiheit auf unserem Kontinent auch garantieren können".

Karner gab zudem bekannt, dass die Kontrollen an Österreichs Grenzen zu Ungarn und Slowenien noch mindestens ein halbes Jahr dauern werden. Es gehe darum, Schlepper zu stoppen, die im Schatten des Ukraine-Kriegs mit offenen Grenzen in Europa werben. Deutschland lässt seit 2015 an der Grenze zwischen Bayern und Österreich wieder kontrollieren. Die Regelung wurde auf Anweisung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bis November verlängert.