WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland trüben die Gewinnaussichten der Aareal Bank . Weil der Gewerbeimmobilien-Finanzierer um Kredite für zwei Bürogebäude in Russland fürchten muss, legte er im ersten Quartal rund 60 Millionen Euro zurück. Der Betriebsgewinn dürfte daher im laufenden Jahr nur das untere Ende der bisherigen Zielspanne von 210 bis 250 Millionen Euro erreichen, erklärte Vorstandschef Jochen Klösges am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des ersten Quartals. Sofern die geplante Übernahme der Bank durch Finanzinvestoren gelingt, gingen davon noch Transaktionskosten von etwa 10 Millionen Euro ab.

An der Börse lösten die Neuigkeiten zunächst nur wenig Bewegung aus. Am Nachmittag ging es dann allerdings ein Stück abwärts: Zuletzt lag die Aareal-Bank-Aktie mit 0,43 Prozent im Minus bei 31,72 Euro und gehörte so zu den schwächeren Titeln im Nebenwerte-Index SDax .