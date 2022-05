BARCLAYS stuft Auto1 auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das erste Quartal des Gebrauchtwagenhändlers habe die Erwartungen mehr oder weniger erfüllt, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei zwar nicht davon auszugehen, dass Anleger auf absehbare Zeit wieder Gefallen an einer Konzept-Aktie wie Auto1 fänden. Das Verhältnis von Chancen und Risiken bei dem Papier bleibe auf längere Sicht aber positiv./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 07:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.