MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank ist wegen einer höheren Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle mit weniger Gewinn ins Jahr gestartet. Der Vorsteuergewinn sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Fünftel auf 42 Millionen Euro, wie das Geldhaus am Mittwoch in München mitteilte. Dennoch sieht Vorstandschef Andreas Arndt das Unternehmen auf gutem Weg, in diesem Jahr einen Vorsteuergewinn zwischen 200 und 220 Millionen Euro zu erreichen, "auch wenn die Folgen des Ukraine-Kriegs nur schwer absehbar sind".

An der Börse wurden die Nachrichten dennoch mit einem Kursrutsch quittiert. Am Nachmittag lag die Aktie der Bank mit rund fünf Prozent im Minus bei 11,22 Euro und gehörte damit zu den größten Verlierern im Nebenwerte-Index SDax . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit noch rund sechs Prozent gewonnen.