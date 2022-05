Die Zibo Hi-tech Zone feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einer großen Fotoausstellung

Zibo, China (ots/PRNewswire) - Am 29. April eröffnete die Zibo National New &

Hi-tech Industrial Development Zone ("Zibo Hi-Tech Zone") eine Fotoausstellung

zur Feier ihres 30-jährigen Bestehens. Unter dem Motto "Sail Again with Another

30 Years of Commitment" beginnt diese Ausstellung offiziell mit der Einreichung

von Werken aus der Bevölkerung, und eine Reihe von Veranstaltungen zur Feier des

30-jährigen Bestehens beginnt.



Diese Fotos verdeutlichen das Engagement der Zibo Hi-tech Zone für innovative

Entwicklung und hochwertiges industrielles Wachstum.