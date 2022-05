Wildtier-Repellent TRICO® erhält Registrierung für Kanada / Produktinnovation des österreichischen Unternehmens Kwizda Agro startet Erfolgsgeschichte in Nordamerika (FOTO)

Wien/Ottawa (ots) - Das Repellent TRICO® des österreichischen

Pflanzenschutzmittelherstellers Kwizda Agro startet seine Erfolgsgeschichte am

nordamerikanischen Markt. Das Produkt wurde 2020 in den USA und nun auch in

Kanada registriert. TRICO® kann damit ab Herbst 2022 im Wald sowie im Weinbau,

bei Apfelkulturen und diversen Zierpflanzen angewendet werden, um Jungpflanzen

und Triebe vor Verbiss und Schäden durch Elch, Hirsch und Wapitis zu schützen.

TRICO® wird dazu in Leobendorf/Niederösterreich produziert und nach Nordamerika

exportiert, wo es abgefüllt und abgepackt wird.



"Mit der Registrierung in den USA und nun in Kanada setzt Kwizda Agro seinen

Expansionskurs in Übersee fort. In Nordamerika kann TRICO® nach den verheerenden

Waldbränden in den letzten Jahren einen wichtigen Beitrag zu einer schnelleren

nachhaltigen und erfolgreichen Wiederaufforstung leisten", sagt Catalina

Bardewyk, Business Unit Manager für den Bereich New Technologies bei Kwizda

Agro. "Wir bedienen wichtige Märkte mit dringend benötigten Innovationen, die

Lücken beim Schutz der forst- und landwirtschaftlichen Kulturen schließen. Damit

legen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und erfolgreiche

Partnerschaften, mit denen neue, vor allem biologische Produktinnovationen

entwickelt werden."