LONDON, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- KX und das Center for Economics and Business Research (CEBR) haben „ The Speed to Business Value " veröffentlicht, einen Branchenbericht, der die kommerziellen und betrieblichen Vorteile aufzeigt, die Unternehmen durch die Einführung von Echtzeit-Datenanalysetechnologien erzielen können.

Für den heute auf dem Gartner Data & Analytics Summit 2022 angekündigten ausführlichen Bericht wurden über 1.200 Unternehmen aus sechs Ländern (USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Singapur und Australien) in vier Schlüsselbranchen (Fertigung, Automobil, Finanzen, Versicherungen und Telekommunikation) befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass 80 % der befragten Unternehmen ihre Umsätze nach der Implementierung von Echtzeitanalysen steigern konnten. Der gesamte potenzielle Umsatzanstieg beträgt 2,6 Billionen USD in den untersuchten Regionen und Sektoren, wobei weitere 1,6 Billionen USD an zukünftigen zusätzlichen Einnahmen möglich sind.

Der Bericht basiert auf einer Kombination aus quantitativer und qualitativer Forschung und ökonomischer Modellierung und zeigt deutlich den messbaren kommerziellen und betrieblichen Wert, den Echtzeit-Datenmanagement- und Analysetechnologien in wichtigen Branchen bieten können. 98 % der Befragten berichteten von einer erhöhten Kundenzufriedenheit, 60 % verzeichnen erhebliche Effizienzsteigerungen und Produktivitätssteigerungen. Die Studienergebnisse zeigen beispielsweise, dass durch Echtzeit-Datenanalysen nicht personalbezogene Betriebskosten in Höhe von 321 Milliarden USD eingespart wurden. Diese Zahl könnte auf 379 Milliarden USD steigen, wenn Echtzeit-Datenanalysen vollständig in allen Unternehmen in den untersuchten Schlüsselbranchen implementiert würden.