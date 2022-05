Es räche sich, dass trotz des Krim-Kriegs 2014 die Importabhängigkeit von Russland nicht reduziert worden sei und auch in Sachsen der Ausbau der Erneuerbaren systematisch verhindert worden sei.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte am Dienstag in Brüssel vor den Folgen eines Ölembargos gewarnt. "Es ist, glaube ich auch, jetzt an der Zeit, genau hinzuschauen: Wem schadet es wirklich?" Es gebe eine globale Nachfrage nach Steinkohle, Öl und Gas. Wenn europäische Länder anderswo als in Russland Energie kauften, fehle es dort und die Lücke würde mit großer Wahrscheinlichkeit von russischen Quellen aufgefüllt, so Kretschmer.

Die Verhandlungen um das sechste Sanktionspaket - in dem ein Ölembargo vorgesehen ist - sind derzeit blockiert. Ungarn und andere EU-Länder fordern weitgehende Ausnahmeregeln von dem geplanten Importstopp. Seit dem Angriff Russlands gegen die Ukraine hatte die EU bereits zahlreiche Sanktionen gegen Moskau verhängt./csd/DP/jha