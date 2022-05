RBC stuft RECKITT auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Reckitt auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern wäre ein plausibler Käufer für zum Verkauf stehende Aktivitäten des Süßwarenspezialisten Mondelez, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 02:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 02:42 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.