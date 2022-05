RBC stuft Nel ASA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nel ASA nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 norwegischen Kronen belassen. Niedrigere Umsätze und höhere Kosten des Wasserstoffkonzerns hätten zu einer Ergebnisenttäuschung geführt, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch sieht er die Aktie als einen der aussichtsreichsten Titel im Bereich grünen Wasserstoffs./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 01:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 01:58 / ET