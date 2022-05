Markt für Spiele-Apps in Deutschland wächst um 22 Prozent (FOTO)

- Umsatz mit Mobile Games in Deutschland wächst 2021 auf rund 2,8 Milliarden

Euro

- In-App-Käufe weiterhin größter Wachstumstreiber

- Marktanteil von Spiele-Apps zum Kauf sinkt weiter



Die große Vielfalt an Mobile Games und ihre einfache Verfügbarkeit auf

Smartphones oder Tablets machen sie besonders beliebt. Ob Gelegenheitsspiele mit

Puzzle-Elementen, die angepassten Versionen bekannter PC- und Konsolenspiele

oder Location-based Games wie "Pokémon Go" oder "Jurassic World Live": Die

Beliebtheit von Spiele-Apps ist weiter ungebrochen und lässt den Umsatz weiter

wachsen. Auch im Jahr 2021 verzeichnet der deutsche Markt für Mobile Games ein

deutliches Wachstum von 22 Prozent: Der Umsatz mit Spiele-Apps stieg auf rund

2,8 Milliarden Euro. Dieses Wachstum setzt den beeindruckenden Trend aus den

Vorjahren fort: Bereits 2020 stieg der Umsatz um 23 Prozent. Das gab heute der

game - Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten der

Marktforschungsunternehmen data.ai und GfK bekannt.