(neu: Aussagen aus der Telefonkonferenz, Analysten, Aktienkurs aktualisiert, bestätigtes Mittelfristziel)

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec ist mit einem Umsatzsprung in das Jahr gestartet, doch die Investitionen in den Kapazitätsausbau drücken weiterhin auf das Ergebnis. Im ersten Quartal lastete zudem die Neubewertung einer Unternehmensbeteiligung schwer auf der Bilanz und drückte die Hanseaten unter dem Strich in die roten Zahlen. Konzernchef Werner Lanthaler zeigte sich in einer Analystenkonferenz gleichwohl äußerst zufrieden mit dem Quartal. "Wir erleben in allen entscheidenden Bereichen eine starke Dynamik", sagte der Manager. An der Börse verlor die Aktie am Mittwoch jedoch deutlich.

Das Papier brach nach den Geschäftszahlen zweistellig ein und fiel bei 20,24 Euro auf ein weiteres Tief seit April 2020. Am Nachmittag stand die Aktie noch mit knapp 13 Prozent im Minus. Die kräftige Vortageserholung in Folge einer erweiterten Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) ist damit verpufft. Im laufenden Jahr hat sich der Kurs als einer der schwächsten MDax-Werte mehr als halbiert, wobei der Kursverfall im Februar durch das überraschend vom Forschungspartner Bayer verkündete Aus für ein Hustenmittel beschleunigt wurde.