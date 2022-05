Qualys startet erweitertes Partnerprogramm für mehr Wachstum und Customer Success

München (ots) - Die Investition des Unternehmens in das Partner-Ökosystem

ermöglicht Resellern und Managed Security Service Providern (MSSPs) den Zugang

zur Qualys Cloud-Plattform mit ihrem gesamten Lösungsangebot



Qualys, Inc (http://www.qualys.com/) . (NASDAQ: QLYS

(https://investor.qualys.com/) ), Pionier und führender Anbieter für

cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gibt bekannt, dass das

Unternehmen sein Engagement für den Channel mit der Einführung eines erweiterten

Channel- und Integrationspartnerprogramms verstärkt.