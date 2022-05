Visionäres kanadisches Ag-Tech-Unternehmen PIP International bringt bahnbrechende Technologie auf den Markt

LETHBRIDGE, Alberta, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Der kanadische Ag-Tech-Verarbeiter auf Pflanzenbasis, PIP International (PIP), gab heute einen bahnbrechenden technologischen Durchbruch bei Pflanzenproteinen bekannt. Die innovative Technologie hat endlich den Code für den schlechten Geschmack, die Farbe, die Textur und die eingeschränkte Leistung von Erbsenproteinen geknackt, was zu „UP"-Industriestandards führt und das Potenzial hat, die Vorliebe der Verbraucher für pflanzliche Lebensmittel zu verändern. UP.P oder „Ultimate Pea Protein" bietet, was kein anderes Erbsenprotein kann: eine nachweisbare visuelle Anziehungskraft und überlegene Funktionalität bei einem Preisniveau, das weltweit die Aufmerksamkeit führender Lebensmittelhersteller auf sich zieht.

Im Jahr 2020 sicherte sich PIP International, ein privates Unternehmen unter kanadischer Kontrolle, einen exklusiven Rahmenlizenzvertrag für die Rechte zur Nutzung und Unterlizenzierung einer transformativen „Zwangs"-Technologie. Durch eine gezielte Reaktion unter strengen Parametern trennt das Verfahren die Proteine schnell, aber schonend ab, ohne ihre funktionellen Eigenschaften zu beeinträchtigen. Darüber hinaus beweist PIP sein Engagement für die Umwelt, indem es alternative Industrietechnologien einsetzt, um den Wasserverbrauch erheblich zu reduzieren, reichlich grünen Strom zu erzeugen und zu speichern, Abfall zu vermeiden und den Erdgasbedarf drastisch zu senken.

„Die wachsende Nachfrage nach pflanzlichen Proteinen ist so hoch wie nie zuvor, aber die Verbraucher wollen immer noch mehr genussvolle und nachhaltige pflanzliche Optionen. UP.P von PIP wird auf verantwortungsvolle Weise extrahiert, wobei das Hauptaugenmerk auf einem neutralen Geschmack ohne Leistungseinbußen liegt. Dadurch entsteht ein Produkt mit dem unvergleichlichen Potenzial, die Branche zu verändern", so Christine Lewington, CEO von PIP International. „PIP ist begeistert, UP.P einzuführen, denn wir haben gesehen, was andere gesehen haben, aber wir tun jetzt, was andere noch nie getan haben."