Inc. Magazin nimmt Boomi in die prestigeträchtige Liste der besten Arbeitsplätze für 2022 auf

CHESTERBROOK, Pa., 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, wurde in der jährlichen Liste der besten Arbeitsplätze für 2022 des Magazins Inc. ausgezeichnet. Die in der Mai/Juni-Ausgabe veröffentlichte Liste ist das Ergebnis einer umfassenden Bewertung amerikanischer Unternehmen, die sich durch die Schaffung außergewöhnlicher Arbeitsplätze und einer außergewöhnlichen Unternehmenskulturausgezeichnet haben.

„Es ist noch nicht lange her, dass der Begriff „bester Arbeitsplatz" Bilder von Großraumbüros mit gefüllten Snack-Kühlschränken heraufbeschworen hat", sagt Scott Omelianuk, Chefredakteur von Inc. „Angesichts der weit verbreiteten Einführung der Fernarbeit hat sich das Konzept des Arbeitsplatzes jedoch verändert. In diesem Jahr hat Inc. die Organisationen ausgezeichnet, die sich angesichts der Pandemie für eine Neudefinition und Bereicherung des Arbeitsplatzes einsetzen."

"Die Mitarbeiter und die authentische Kultur von Boomi sind ein klares Unterscheidungsmerkmal in dieser hart umkämpften Branche und auf dem Personalmarkt", sagte Shawn Maurice, Chief Human Resources Officer bei Boomi. „Unsere Mitarbeiter haben Boomi zu einem führenden, wachstumsstarken, globalen Software-as-a-Service (SaaS) Unternehmen gemacht. Wir werden weiterhin nach unserem Motto leben, „gute Menschen" einzustellen und ihnen ein erstklassiges Mitarbeitererlebnis zu bieten."

Die Mitglieder des Boomi-Teams nahmen an der von Quantum Workplace durchgeführten Mitarbeiterbefragung des Inc. Magazins teil und gaben ihre persönlichen Erfahrungen und Einblicke zu Themen wie Effektivität des Managements, Vergünstigungen, Förderung des Mitarbeiterwachstums und allgemeine Unternehmenskultur. Das Magazin hat auch die Leistungen von Boomi geprüft, um die Gesamtnote und die Rangfolge zu ermitteln. Die Gesamtbewertung von Boomi liegt bei durchschnittlich 90 von 100 Punkten, wobei fast 95% der Mitarbeiter angeben, dass sie sich im Unternehmen engagiert fühlen.