Die zyandifreie Gewinnung von Gold bewährt sich in der Praxis: EnviroMetal Technologies Inc. (CSE: ETI; OTCQX: EVLLF; FRA: 7N2), ein Technologieunternehmen mit patentierten Verfahren zur umweltschonenden Extraktion von Gold und weiteren Metallen, hat im ersten Quartal 2022 in Summe 1.221 Feinunzen Gold im Wert von über 2,35 Millionen US-Dollar aus hochwertigen Minenprodukten gewonnen.

Das Gold wurde in der Anlage des Unternehmens in Surrey, BC, unter Verwendung des patentierten Goldrückgewinnungsverfahrens und der Technologie von EnviroMetal aus Kathodengitterrückständen zurückgewonnen. Das EnviroMetal-Verfahren bietet eine sichere und effiziente Option für die primäre Gewinnung von Gold aus Golderzen und -konzentraten ebenso wie die sekundäre Gewinnung von Gold aus Materialien wie Kathodenrückständen und Stäuben, die bei herkömmlichen Gewinnungsverfahren anfallen. Das Management ist ermutigt durch die außergewöhnlichen Einnahmen, die auf die Behandlung von goldhaltigen Rückständen und Stäuben im zurückliegenden Quartal zurückzuführen sind, und prüft Optionen für die Behandlung ähnlicher Materialien in der Zukunft.