Datenintegrität durch Automatisierung IWT entscheidet sich für PLM-Lösung von Aras / Das Life-Science-Unternehmen organisiert über die Aras-Plattform kundenspezifische Anpassungen in der Produktion

München (ots) - IWT, ein führendes Unternehmen der Life-Science-Branche, hat

sich für die PLM-Plattform Aras Innovator entschieden, um die vielschichtigen

Anforderungen an seine Produktion über einen einheitlichen Workflow abbilden zu

können. IWT ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Installation

industrieller Waschanlagen. Mit dem Product Lifecycle Management (PLM) von Aras

steuert das Unternehmen aktuell die Fertigung von 45 Modellen, die jeweils

individuell an die Bedürfnisse der Kunden angepasst sind.



"Wir bieten ein breites Produktportfolio mit begrenzten Stückzahlen und einem

hohen Maß an Individualisierung in einer streng regulierten Branche", sagt

Maurizio Cosolo, Technischer Direktor bei IWT. "Die Funktionalitäten, die wir

zusammen mit Aras entwickelt haben, passen perfekt zu unseren konkreten

Geschäftsanforderungen und haben sich daher sofort positiv auf Effektivität und

Effizienz ausgewirkt. Diese Passgenauigkeit ist einer der Hauptgründe für den

Erfolg des Projekts und lässt langfristig einen noch größeren Nutzen erwarten."