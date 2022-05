Aachen / Heidenheim (ots) - Die GRÜN Software Group GmbH mit Stammsitz in Aachen

erweitert ihre Plattform "NPO & Bildung" mit dem Einstieg beim

Verbandsdienstleister med info GmbH. Die GRÜN Produktpalette wird so neben der

Verbandssoftware mit einem Dienstleistungsangebot im Verbandsmanagement ergänzt.

Der med info GmbH Standort, alle Ansprechpartner und die eigenständige

Unternehmensstruktur bleiben bestehen - das Portfolio wird digitalisiert.



Die GRÜN Software Group übernimmt 50 Prozent der Anteile des

Verbandsdienstleister med info GmbH aus Heidenheim. Ziel der Partnerschaft ist

es, den Kunden der med info GmbH durch Digitalisierung noch bessere Leistungen

anzubieten sowie das Wachstum und die Weiterentwicklung des Unternehmens zu

unterstützen.





"Wir freuen uns sehr, mit GRÜN einen strategischen Partner gefunden zu haben,der als marktführender Softwareanbieter für Verbände über die nötige Expertisein der Digitalisierung dieser Zielgruppe verfügt und zudem selbst einen 360 GradServiceansatz verfolgt, um seinen Kunden neben Software auch ergänzendeDienstleistungen anzubieten. Die breite Angebotspalette der med info GmbH fürdas Verbandsmanagement von Verbänden - vorwiegend aus dem Gesundheitsbereich -ergänzt somit das GRÜN Portfolio komplementär. Wir sehen hier viele Synergien inbeide Richtungen", so Michael Horst und Frank Wallbrecht, Geschäftsführer dermed info GmbH.Die med info GmbH unterstützt seit 30 Jahren erfolgreich medizinischeBerufsverbände im Verbandsmanagement bei der Administration, Strategie,Kommunikation und im Fortbildungsmanagement sowie bei der Organisation vonKongressen, Präsenz- oder Onlinefortbildungen. Die einzelnen Dienstleistungenumfassen die Planung und Durchführung der Mitglieder- und Beitragsverwaltung,Fachkongresse bis hin zu akkreditierten Schulungsprogrammen im medizinischenBereich. Durch die starke Fokussierung auf den Gesundheitsbereich besteht eingroßes Netzwerk an Partnern und Kunden aus dem Healthcare-Bereich, sowie mitpharmazeutischen Unternehmen und Medizintechnikherstellern. Zu den Kunden vonmed info GmbH gehören zahlreiche fachärztliche Berufsverbände in Deutschland wieder BVND (Bundesverband der Niedergelassenen Diabetologen e.V.), der BdP(Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner e.V.) oder BdB(Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser e.V.).Der geschäftsführende Gesellschafter Michael Horst hat durch die Veräußerungseiner Anteile seine Nachfolge eingeleitet und wird als Geschäftsführerausscheiden. Frank Wallbrecht bleibt als geschäftsführender Gesellschafter demUnternehmen langfristig erhalten und übernimmt die komplette Verantwortung inder Geschäftsführung: "Ich freue mich für unsere Mitarbeiter und Kunden, dasswir durch unseren neuen strategischen Partner GRÜN große Stabilität sowiefortschrittliches, technisches Know-how für die Zukunft gewonnen haben. Ich binüberzeugt, mittels innovativer Digitalisierung können wir unsere Kundenzukünftig noch zufriedener stellen und neue Verbände dazugewinnen", so FrankWallbrecht über seine Zukunftspläne.Auch Dr. Oliver Grün, CEO der GRÜN Software Group GmbH, begrüßt das neueUnternehmen: "Die med info besitzt sehr profunde und praxisnahe Kenntnisse fürdas erfolgreiche Management von Berufsverbänden. Damit ist das Unternehmen eineideale Bereicherung für unsere Gruppe, in der wir für viele Verbände Softwaresowie Outsourcing von Verwaltungsprozessen anbieten. Es ist Teil unsererStrategie, nicht nur Software anzubieten, sondern innerhalb unserer Zielgruppendurch ergänzende Agenturleistungen strategischer360-Grad-Digitalisierungspartner für unsere Kunden zu werden."