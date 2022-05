Les Roches ergänzt sein Bachelor-Programm um eine Spezialisierung in Nachhaltigkeit

CRANS-MONTANA, Schweiz, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die Fachhochschule Les Roches Global Hospitality Education bietet neu eine Bachelor-Spezialisierung in Nachhaltigkeit an, bei der das letzte Semester des Bachelor of Business Administration (BBA) in Global Hospitality Management dem aktuellen Thema gewidmet ist. Unter der Bezeichnung Sustainable Developments and Practices wird die Nachhaltigkeit somit zu einer von vier Spezialisierungen, unter denen Studierende am Campus in Crans-Montana wählen können, zusammen mit Entrepreneurship, Digital Marketing Strategies und Financial Performance Management.

Mit einem Anteil von 10%[1] am weltweiten BIP ist der Hospitality- und Tourismussektor eines der Ökosysteme, die proportionell am stärksten von Fragen der nachhaltigen Entwicklung betroffen sind. Die Konkretisierung einer nachhaltigen Tourismusindustrie, die sinnvolle Initiativen und ressourceneffiziente Kreisläufe fördert, ist in vollem Gange, und Kontrollinstrumente für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Kriterien) haben direkte Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt. Im Einklang mit seiner Philosophie, den Innovationsgeist und die Kreativität seiner Studierenden zu fördern, verfolgt Les Roches das Ziel, die Fähigkeit künftiger Führungskräfte, die Nachhaltigkeit und den Wandel voranzubringen, entscheidend zu stärken.