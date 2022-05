Wirtschaft DAX schließt nach US-Inflationsdaten deutlich im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.828,64 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Vor allem die Veröffentlichung neuer Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten hatte am Nachmittag für Bewegung gesorgt. Die Inflation hatte sich dort erstmals seit August 2021 abgeschwächt - allerdings nur leicht von 8,5 auf 8,3 Prozent. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.





