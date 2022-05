Beeindruckender Jahresauftakt - Umsatz und Ergebnis oberhalb unserer Prognosen



Masterflex hat heute Finanzkennzahlen für das erste Quartal veröffentlicht, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig einen deutlichen Anstieg zum Vorjahresquartal offenbaren. Das zweistellige Wachstum im Auftragsbestand ist für uns indes ein klares Indiz dafür, dass der dynamische Wachstumskurs auch im weiteren Jahresverlauf Bestand haben dürfte.



Starker Umsatzanstieg trotz solider Vorjahresbasis: Mit 23,9 Mio. Euro stieg der Konzernerlös in Q1 um 22,5% gegenüber dem Vorjahresquartal, womit unsere Prognose i.H.v. 21,5 Mio. Euro deutlich übertroffen wurde. Ein wesentlicher Treiber hiervon war das Geschäft im Bereich Luftfahrt, in dem sich die dynamische Nachfrageentwicklung der Vorquartale fortsetzte. So lag der Erlösbeitrag der Tochtergesellschaft Matzen & Timm mit rund 2,0 Mio. Euro um knapp 30% über dem Niveau aus Q1/21. Neben der robusten Auftragslage im klassischen Industriegeschäft entwickelte sich darüber hinaus insbesondere das Medizintechnik-Geschäft nicht zuletzt dank des abflachenden Pandemiegeschehens wieder sehr erfreulich. Der berichtete Umsatzanteil von inzwischen ca. 18% im ersten Quartal (+1 PP yoy) impliziert demnach einen absoluten Beitrag von 4,3 Mio. Euro bzw. eine Steigerung um rund 30% yoy. Auch die angestrebte weitere Internationalisierung verzeichnete insbesondere in Nordamerika erfreuliche Fortschritte, wo ein starker Zuwachs von rund 44% auf ca. 3 Mio. Euro erzielt werden konnte.



IT-Marge auf höchstem Niveau seit 2009: Auch ergebnisseitig konnte Masterflex erneut erheblich zulegen. So konnte das EBIT um beeindruckende 36,0% yoy auf 3,0 Mio. Euro gesteigert werden, was eine Marge von 12,8% und damit das höchste Niveau seit 13 Jahren impliziert. Neben den nun vollumfänglich wirkenden Optimierungsmaßnahmen des erfolgreich umgesetzten "B2DD"-Programms gelang es dem Konzern demnach bislang, die gestiegenen Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten weitgehend auf Kunden umzulegen. Darüber hinaus dürfte das gestiegene Erlösvolumen bei Matzen & Timm dank einer höheren Auslastung zu einem gewissen Margen-Leverage geführt haben. Zusätzlich liefert der margenstarke Medizintechnik-Bereich (MONe: ~ 15% EBIT-Marge) bei überproportionalem Wachstum auch entsprechende Margenimpulse.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 12,00 Euro