PARIS, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Das glamouröse Gesicht von Marylin Monroe, gemalt vom vielleicht großartigsten Künstler der Geschichte der Vereinigten Staaten könnte das zweithöchste, auf dem Kunstmarkt je beobachtete Auktionsgebot auslösen. Darauf hofft zumindest das prestigeträchtige Auktionshaus Christie's, ohne jedoch den angegebenen Schätzwert zu begründen. Das Werk Shot Sage Blue Marilyn (1964) wird am 9. Mai 2022 in New York zur Versteigerung angeboten werden, und es ist möglich, dass der Verkauf des Werks eine Wende auf dem Kunstmarkt einläutet.