FOMO Lab bringt Mr. Bean NFT-Kollektion auf den Markt

London (ots/PRNewswire) - FOMO Lab, der führende Spezialist für geistiges

Eigentum, Metaverse-Architekt und Vorreiter der Web3-Revolution, hat in

Zusammenarbeit mit Banijay, dem größten unabhängigen Produzenten und Vertreiber

von Inhalten, die Genesis Mr. Bean-Kollektion angekündigt.



3.333 einzigartige Mr. Bean NFT-Sammlerstücke können ab dem 25. Mai über den

Marktplatz von FOMO Lab, The Avenue, mit der Kryptowährung ETH erworben werden.





Mit dem Kauf der digitalen Mr. Bean-Sammlerstücke haben die Besitzer auch Zugangzu digitalen Belohnungen, Wettbewerben und Einlösemöglichkeiten, darunter einsigniertes, unveröffentlichtes handgezeichnetes Standbild von Mr. Bean aus derersten Zeichentrickserie. Weitere Mr. Bean NFT Drops mit FOMO Lab sind für dasJahr 2022 geplant. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie dem offiziellenDiscord-Kanal (https://discord.com/invite/VXB48yeCJV) beitreten.Der Miterfinder von Mr. Bean und Schauspieler Rowan Atkinson kommentierte dies:"Ich denke, dass dies eine großartige Idee ist. Jede Initiative, die nicht nurdie Aufmerksamkeit auf die fabelhaften Kunstwerke der Mr. Bean Animationsserielenkt, sondern auch den Zugang zu ihnen ermöglicht, begrüße ich mit offenenArmen."Owain Walbyoff, Chief Commercial Officer bei Banijay, sagt dazu: "Banijay hat indiesem Jahr viele aufregende Metaverse-Projekte zu verkünden, da wir weiterhinneue Technologien einsetzen, um unsere Marken zukunftssicher zu machen. Mitseiner riesigen weltweiten Fangemeinde macht Mr. Bean zu Recht seine erstenSchritte in diesem Bereich, und die Kombination aus digitalen und physischenBelohnungen gibt der NFT einen langfristigen Wert für die wenigen Glücklichen,die es schaffen, sie zu kaufen."Khalil Kassam, Mitbegründer und Chief Business Officer von FOMO Lab, fügtehinzu: "FOMO Lab ist die Brücke zwischen Marken, die in das Metaverse und denNFT-Bereich einsteigen, und der Web3-Community, die die digitale Landschaft fürimmer verändert, und wir freuen uns, gemeinsam mit dem Innovator Banijay dieoffizielle Mr. Bean NFT-Kollektion zu lancieren, die über unseren Marktplatz TheAvenue erhältlich ist. Wir entwickeln unser Produktangebot ständig weiter undarbeiten eng mit führenden Marken sowie mit der nächsten Generation vonKreativen zusammen, um unserer Community unermüdlich einen Mehrwert zu bieten.Unser Ziel ist es, NFTs einem breiten Publikum zugänglich zu machen, mitexklusivem Zugang zu den neuesten und begehrtesten Produkten auf dem Markt."Zu den jüngsten Kooperationen von FOMO Lab gehören der Radrennfahrer MarkCavendish, die MEFCC (Middle East and Film Comic Con), der Unternehmer RolandBerger und der Schwergewichtschampion Tyson Fury. Bei der Legacy-NFT-Kollektionmit Tyson Fury erzielte FOMO Lab das höchste Gebot in der Geschichte desNFT-Boxens und verkaufte die 1-of-1-NFT für 987.000 Dollar.Über FOMO Lab https://www.fomolab.io/Über BanijayStartseite - Banijay Gruppe - Wir sind Banijay (https://www.banijay.com/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1813407/Mr_Bean_NFT.jpgPressekontakt:Elizabeth Rayment,elizabeth@yourmindmedia.com,+44 (0)7458 680310Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163081/5219762OTS: Fomo Labs