Supermicro beschleunigt KI-Workloads, Cloud Gaming und Medienbereitstellung mit neuen Systemen, die Intels Arctic Sound-M und Intel Habana Labs Gaudi2 unterstützen

SAN JOSE, Kalifornien, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Computing-, Speicher-, Netzwerk- und Green Computing-Technologie, unterstützt zwei neue Intel-basierte Beschleuniger für anspruchsvolle Cloud-Gaming-, Media-Delivery-, KI- und ML-Workloads und ermöglicht es Kunden, die neueste Beschleunigungstechnologie von Intel und Intel Habana einzusetzen.

„Supermicro arbeitet weiterhin eng mit Intel und Habana Labs zusammen, um eine Reihe von Serverlösungen zu liefern, die Arctic Sound-M und Gaudi2 unterstützen und den anspruchsvollen Anforderungen von Unternehmen gerecht werden, die hocheffiziente Medienbereitstellung und KI-Training benötigen", erläuterte Charles Liang, Präsident und CEO. „Wir arbeiten weiterhin mit führenden Technologieanbietern zusammen, um anwendungsoptimierte Gesamtsystemlösungen für komplexe Workloads zu liefern und gleichzeitig die Systemleistung zu steigern."

Supermicro kann neue Technologien schnell auf den Markt bringen, indem das Unternehmen bei der Entwicklung neuer Systeme einen Building Block Solutions-Ansatz verwendet. Diese Methodik ermöglicht es, neue GPUs und Beschleunigungstechnologien einfach in bestehende Designs einzubauen oder, wenn nötig, ein bestehendes Design schnell anzupassen, wenn leistungsfähigere Komponenten benötigt werden.

„Supermicro hilft bei der Bereitstellung von fortschrittlicher KI und Medienverarbeitung mit Systemen, die unsere neuesten Gaudi2 und Arctic Sound-M Beschleuniger nutzen", kommentierte Sandra Rivera, Executive Vice President und General Manager der Datacenter and AI Group bei Intel. „Der Gaudi-KI-Trainingsserver von Supermicro wird das Deep Learning Training in einigen der am schnellsten wachsenden Workloads im Rechenzentrum beschleunigen."

Arctic Sound-M

Supermicro Systeme mit den Arctic Sound-M GPUs werden die anspruchsvollen Anforderungen in den Bereichen Cloud-Gaming, Medientranskodierung und -streaming, virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI), Simulation und Visualisierung, maschinelles Lernen und Content-Erstellung erfüllen. Mit dem branchenweit ersten Hardware-AV-1-Encoder und dem Open-Source-Mediensoftware-Stack verbessert der Intel Arctic Sound-M die Leistung im Vergleich zu reinen Software-Lösungen für die Videotranskodierung und -bereitstellung erheblich und enthält Beschleunigungsfunktionen für VDI-Umgebungen.