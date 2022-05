Im Vorfeld der heutigen Daten zur Inflation in den USA war die Wall Street noch gut gelaunt - in der Hoffnung, dass eine niedrige Inflations-Zahl die Fed "gnädiger" stimmen würde. Aber die Teuerung lag über der Erwartung, vor allem in der von der US-Notenbank Fed stark beachteten Kernrate. Damit war die gute Laune der Wall Street schnell verflogen - vor allem bei den Tech-Werten im Nasdaq, die heute wieder deutlich verlieren. Nun ist klar, dass der Druck auf die Fed, schnell zu agieren, noch größer geworden ist - das hat heute US-Präsident Biden einmal mehr klar gemacht. Wie aber senkt man die Inflation? Indem man die Nachfrage nach unten drückt - und das heißt fallende Vermögenspreise, also tendentiell fallende Aktienmärkte und Immobilienpreise..

