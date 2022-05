Snacks from the Sun arbeitet mit UNFI zusammen, dem größten Distributor in Nordamerika

Vancouver, BC, 11. Mai 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für die Popped Chips seiner Marke „Snacks from the Sun“ eine Vertriebsvereinbarung mit United Natural Foods (UNFI), dem größten börsennotierten Großhandelsunternehmen für Gesundheits- und Speziallebensmittel in Nordamerika, abgeschlossen hat.

UNFI vertreibt über seine 60 Vertriebszentren über 250.000 natürliche, biologische und konventionelle Produkte an mehr als 30.000 Einzelhändler, darunter Superstores für Naturprodukte, unabhängige Einzelhändler, konventionelle Supermarktketten, E-Commerce-Einzelhändler und Kunden aus dem Gastronomiebereich in den USA und Kanada. Modern kündigte vor Kurzem seine Absicht an, sich auf die Integration seiner Snack from the Sun-Produktlinie bei weiteren Einzel- und Großhändlern zu konzentrieren und diese Vertriebsvereinbarung wird eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen spielen, seine Präsenz im Einzelhandel zu erweitern und das Wachstum in der US-amerikanischen Industrie für pflanzliche Lebensmittel voranzutreiben. Darüber hinaus unterhält UNFI eine Lebensmittelgroßhandelsvertriebsbeziehung zu Whole Foods Market und dem Hauptlieferanten von Whole Foods Market, deren Verkehr im Jahr 2018 mehr als ein Drittel des Umsatzes ausmachte.

Die Snacks from the Sun „Popped Potato Crisps“ von Modern Plant-Based Foods sind luftige, duftige Chips, die aus 100 % natürlichen Inhaltstoffen - Kartoffeln, Vollkorn und Gewürzen - hergestellt und anschließend gepoppt werden. Die Chips sind vegan und enthalten kein Gluten, kein Cholesterin und keine gesättigten Fette. Diese veganen Snacks werden in sechs unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angeboten: Sour Cream & Chive, Sea Salt, Cracked Pepper, Tangy Barbecue, Salt & Vinegar und Nacho Cheese.

„UNFI ist der größte Lebensmittelhändler in Nordamerika, und dies unterstützt das Ziel von Modern Plant Based Foods, unser Produkt bei den größten und umfassendsten Lebensmittelhändlern in Nordamerika zu platzieren. Immer mehr Haushalte sind sich der Vorteile der Integration schmackhafter, gesunder und kaum verarbeiteter pflanzlicher Optionen in ihre Ernährung bewusst, und es ist für den Erfolg von Modern Plant Based Foods entscheidend, dass wir mit etablierten und angesehenen Großhändlern zusammenarbeiten, um weitere Märkte zu erschließen. In den letzten Jahren ist unsere Marke immer erkennbarer geworden, was es uns erleichtert, uns sowohl bei Einzel- als auch Großhändlern zu platzieren, und in Zukunft erwarten wir, auch auf vielen anderen Regalen vertreten zu sein“, sagt CEO Avtar Dhaliwal.