Quantum Battery Metals prüft Aufbereitungsmöglichkeiten für Gesteinshalde der historischen Entwicklungsarbeiten in der Mine Nipissing Lorrain

11. Mai 2022. Vancouver, British Columbia - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) („Quantum“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen derzeit die Machbarkeit einer Aufbereitung der Gesteinshalde im Kobalt-Silber-Nickel-Konzessionsgebiet der Mine Nipissing Lorrain (zusammenfassend das „Konzessionsgebiet der Mine Nipissing Lorrain“ oder das „Konzessionsgebiet“) untersucht. Das Unternehmen hat bereits zuvor Stichproben aus der Gesteinshalde der historischen Entwicklungsarbeiten entnommen, die in der Vergangenheit im „Erzgang Staples“ durchgeführt wurden. Der Durchschnittsgehalt der 15 zuvor veröffentlichten Proben, die zur Analyse aus der Halde entnommen wurden, lag bei über 2,33 % Co, mit einem Spitzengehalt von 8,33 % Co. Die Stichproben wurden sorgfältig ausgewählt und sind nicht unbedingt repräsentativ für die im Konzessionsgebiet in Gängen beherbergte Mineralisierung.

Über das Kobaltprojekt Nipissing Lorrain

Lage: Das Kobaltkonzessionsgebiet Nipissing Lorrain liegt 26 km südöstlich der Stadt Cobalt nahe der Ostgrenze von Ontario. Cobalt ist das Epizentrum des früheren Kobaltbergbaus in Ontario. Das Gebiet ist bergbaufreundlich und verfügt über eine reiche historische Kobalt- und Silberproduktion.

Status und Konfiguration des Konzessionsgebiets: Das Konzessionsgebiet besteht aus 29 Claims mit einer Fläche von etwa 464 Hektar.

Zugang und Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet liegt 26 km von Cobalt entfernt und ist über Straßen zugänglich. Fahren Sie von Nord-Cobalt auf dem Highway 567 bis Silver Centre. Biegen Sie nach 26,85 km links auf die Maiden Road ab, und folgen der Straße weitere 4,35 km, um zum Konzessionsgebiet zu gelangen.

Mineralisierung: Die Kobalt-, Silber- und Nickelmineralisierung tritt in mehreren Bruchzonen und Adern innerhalb des Konzessionsgebiets auf. Die Mineralisierung ist mit Calcitgängen in unmittelbarer Nähe zu Diabas-Lagergängen assoziiert. Die Mineralisierung tritt als Kobalt-Eisen-Nickel-Arsenide, Argentit, Niccolit und gediegenes Silber auf.

Geschichte: Seit 1925 werden auf dem Konzessionsgebiet sporadisch Abbau- und Explorationsarbeiten durchgeführt. Die ersten Schächte wurden 1925 von Nipissing Mining Co. Ltd. in den Staples-Erzgang vorgetrieben. Der Untertageabbau wurde bis 1940 fortgesetzt, wobei zahlreiche Schächte entstanden und bis zu fünf verschiedene Abbauebenen erschlossen wurden. Die Gesamtproduktion wird mit 2.507 Kilogramm Co, 1.597 kg Ni und 10.886 kg Ag von 122 Tonnen Erz angegeben. Von 1961 bis 1967 wurden weitere Explorations-, Probenahmen- und geophysikalische Programme abgeschlossen. Seitdem wurden in den Jahren 1982 und 1994 Massenprobennahmen auf dem Haldengestein des Staples-Erzgangs durchgeführt. „Die Gehalte der Massenprobennahmen lagen zwischen 0,05 Unzen Gold pro Tonne und 1,25 Unzen Silber pro Tonne (für eine 20-Pfund-Probe).“ Diese Informationen entstammen dem Mineral Deposit Inventory for Ontario (MDI31M03NW00011).