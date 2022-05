(PLX AI) – Disney Q2 adjusted EPS USD 1.08 vs. estimate USD 1.19.Q2 revenue USD 19,249 million vs. estimate USD 20,025 millionQ2 segment operating income USD 3,699 million vs. estimate USD 3,462 millionDisney paid subscribers 137.7 million, up …

Disney Shares Rise in After Market as Streaming Paid Subscriptions Increase

